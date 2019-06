Alf-acteur overleden aan kanker

Acteur Max Wright, ook wel bekend als vader Willie Tanner in de serie ‘Alf’, is overleden. Dat meldt TMZ. De man werd 75 jaar.

Hij vocht al jaren tegen kanker en is woensdag thuis overleden, bevestigde zijn familie aan TMZ.

Fans van de komische reeks Alf, die van 1986 tot 1990 werd uitgezonden op Amerikaanse zender NBC, kennen hem van zijn rol als vader William, of Willie Tanner. In die serie crasht een buitenaards wezen, genaamd Alf, in de garage van Willie en zijn gezin. Zij zullen hem uiteindelijk opvangen.

Friends-kijkers kennen de acteur misschien ook van zijn gastrol als Terry, de manager van koffiehuis Central Perk. Al werd hij daar nooit zo bekend als barman Gunther.