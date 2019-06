KV Mechelen en co pleiten maandag, dinsdag en woensdag voor het BAS

KV Mechelen, Waasland-Beveren en de andere betrokken partijen in de matchfixingzaak-Propere Handen zijn vandaag voor het samengekomen voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Op de zetel van het BOIC in Brussel werd er gediscussieerd over de data en de duur van de pleidooien. Die worden vastgelegd op volgende week maandag, dinsdag en woensdag.

De procedure van het BAS kwam met horten en stoten op gang omdat drie voorzitters op rij kregen af te rekenen met een wrakingsverzoek. Herman Huygens werd gewraakt door de supporters wegens zijn banden met de KBVB, zijn opvolger Philippe Verbiest trok zich zelf terug toen hij werd gewraakt door spelersmakelaar Walter Mortelmans. Die wees er op dat Verbiest lid is van de anti-dopingcommissie van de UEFA, een belanghebbende partij.

Onder leiding van Marc Boes kon de procedure dan toch van start gaan. De zitting van vandaag op de hoofdzetel van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) had tot doel de timing vast te leggen. De pleidooizittingen waren voorzien op 1 en 2 juli, maar sommige partijen zijn dan al op vakantie. Luc Deleu, advocaat van Waasland-Beveren-bestuurder Walter Clippeleyr, was de eerste om te zeggen dat volgende week niet voor hem past. Ook Joris Van Cauter, de advocaat van spilfiguur Thierry Steemans (KV Mechelen), vroeg om uitstel. De drie arbiters van het BAS verklaarden daarop dat ze maximaal kunnen uitwijken tot woensdag 3 juli. “Er is elke dag wel iemand die niet kan en we willen de zaak niet laten uitlopen”, zei Boes.

Ook was er discussie over de lengte van de pleidooien. Voorzitter Boes van het BAS wil de hoofdpartijen een halfuur tot maximaal een uur geven, de andere partijen 20 minuten. Hierop kwam onder meer protest van Hugo Vandenberghe, de advocaat van spelersmakelaar Walter Mortelmans. “Wij hebben in eerste aanleg geen antwoord gekregen op onze argumenten. Dit is een rechtsstaat onwaardig. Daarom zullen wij anderhalf uur pleiten voor onze cliënt.”

Beroepsverbod Mortelmans

Voor Walter Mortelmans staat er veel op het spel. Hij riskeert een beroepsverbod op te lopen en moet daarom vrijwel zeker zijn zaak sluiten. Alle spelers die bij hem onder contract staan zullen dan andere oorden opzoeken. Hij stapte intussen ook naar de burgerrechtbank.

Uiteindelijk legde het BAS de pleitzittingen vast op maandag 1 tot en met woensdag 3 juli. Ze zijn openbaar en vinden plaats in een zaal in het Eurovolleycentrum van Vilvoorde.