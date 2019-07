Zet je job naar je hand in het broodjesrestaurant

“Een broodje Maxine en een broodje Marie-Louise graag.” Het zijn vaste begrippen geworden in de take-outs van UZ Leuven. Het personeel kreeg de kans om hun eigen belegd broodje samen te stellen. De broodjes van Maxine en Marie-Louise zijn intussen een echte hit geworden.

Je eigen job naar je hand zetten, kan op diverse manieren. Sommigen doen het door af en toe thuis te werken, maar het kan ook anders. Denk aan het bekende filmpje op YouTube (al meer dan een half miljoen keer bekeken) van een flight attendant bij South West Airlines die de veiligheidsvoorschriften al rappend opzegt voor alle passagiers.

Duizend per dag

Ook Marie-Louise Gemoets en Maxine Reynders uit de broodjesbar van UZ Leuven zetten hun job, én hun broodjes, naar hun hand. Ze werken al vier jaar goed samen in het broodjesteam. “Hier wordt heel hard gewerkt, maar ook heel hard gelachen. Elke dag smeert ons team 1.000 broodjes en bakken we 300 panini’s en nog wat croques af. Het is hier dus goed doordraaien tot een uur of elf. Maar ik werk hier al vijftien jaar en doe het heel graag”, aldus Marie-Louise.

Dat ze, mede op eigen initiatief, hun eigen broodjes mochten uitvinden en lanceren, gaf hun job net dat tikkeltje extra. Marie-Louise: “Voorwaarde was dat er niet te veel nieuwe ingrediënten in mochten zitten. We moesten dus creatief zijn met wat we in voorraad hadden. Te veel handelingen kon ook niet, anders krijgen we dat nooit allemaal rond.” Een ‘broodje Marie-Louise’ is een mix van pesto met americain, zongedroogde tomaten, rucola, rode pesto en parmezaanschilfers. “Zelf vind ik het ook heel geslaagd. Het smaakt pittig en fris, zowel in de zomer als in de winter.”

