Koningin Mathilde en prinses Elisabeth keren even terug naar de schoolbanken in Kenia

Prinses Elisabeth (17) heeft nog maar net met haar examens gedaan en kan straks genieten van een lange zomervakantie. Maar in Kenia, op Unicef-missie met koningin Mathilde, keerde ze even terug naar de schoolbanken.

Elisabeth en Mathilde zijn op bezoek bij de Masai-gemeenschap, een nomadisch volk in Oost-Afrika dat vooral in Kenia en Tanzania rondtrekt. Hun eerste halte was een internaat waar 620 kinderen worden opgevangen. Hun ouders wonen verder weg en zouden anders hun kroost niet altijd naar school kunnen brengen. Hier hebben ze wel garantie op onderwijs.

In een klasje mochten leerlingen vragen stellen aan koningin Mathilde. Een van hen wilde weten hoeveel kinderen de koningin heeft. Vier, dus. De oudste zit mee in de klas, verduidelijkte ze, wijzend naar Elisabeth (17). Ze vermeldde voorts Gabriël (bijna 16), Emmanuel (bijna 14) en Eléonore (11).

Voor Elisabeth zit het schooljaar er al enkele dagen op. Haar examens zijn “heel goed” verlopen, zei Mathilde in een interview met de Belgische pers. Haar dochter zit op een internationale kostschool in Wales en mag overgaan naar het laatste jaar middelbaar onderwijs.

LEES OOK. Koningin Mathilde blikt tevreden terug op eerste missie met haar dochter: “Het was heel intensief voor Elisabeth”

Op de vraag wat Elisabeth nadien gaat doen, voortstuderen of niet, wilde Mathilde niet dieper ingaan. “Alles op zijn tijd. We zitten zo in de toekomst te praten. Carpe diem. Pluk de dag.”

Moeder en dochter, die drie dagen in Kenia waren om projecten rond onderwijs te bezoeken, keren vanavond laat terug naar België. Morgenvroeg landen ze op Zaventem. Dan kan de zomervakantie beginnen voor de troonopvolgster.

bekijk ook

Prinses Elisabeth trapt balletje in Keniaanse voetbalacademie