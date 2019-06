Eerste islamitische school: “Stop haatcampagne tegen ons”

Het Selam College komt in de voormalige Syntra-gebouwen in Genk. Foto: rr

Genk - Het Selam College, de eerste school in Vlaanderen opgericht vanuit islamitische hoek, hekelt de “haatcampagne” die op gang is gekomen tegen de school. “Wij worden bestempeld als radicalen of extremisten. Dat is absoluut niet het geval”, zegt voorzitter Turgay Cankaya.

Het Selam College in Genk wil in september starten met 250 leerlingen in zijn middelbare school in Genk. De klassen zijn ingericht en alles staat klaar om te beginnen met een eerste middelbaar. De onderwijsinspectie kan wel nog roet in het eten gooien, want die moet de erkenningsaanvraag nog behandelen.

De klassen zijn ingericht. Alles staat klaar om op 1 september te beginnen. Foto: rr

De school zelf is er gerust in. In een persbericht benadrukt het schoolbestuur dat het Selam College géén islam- of Koranschool is en dat alle leerlingen, ongeacht hun afkomst of religie welkom zijn. “In onze school zijn dezelfde sleutelcompetenties, eindtermen en ontwikkelingsdoelen van toepassing als in andere scholen.” Leerlingen hebben de keuze om naast het vak islamitische godsdienst te kiezen voor een vak waarin “verschillende culturen en religies aan bod komen”.

LEES OOK.Islamitische school wil op 1 september starten.

Nochtans is de school omstreden. De vzw achter het Selam College heeft nauwe banden met Milli Görüs, een Turkse islamitische beweging. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) gaf de Onderwijsinspectie de opdracht om ook een advies van Staatsveiligheid in te winnen bij de beslissing over de erkenning van de school. Staatsveiligheid bestempelde Milli Görüs eerder als conservatief, maar niet-gewelddadig.

Volgens het schoolbestuur is er een hetze bezig tegen de school. “Sommige mensen komen zelfs stiekem naar ons gebouw om te livestreamen op sociale media.” Foto: rr

Filmpjes op Facebook

Volgens Turgay Cankaya, de voorzitter van het schoolbestuur, is er een hetze bezig tegen zijn school. “Wij worden bestempeld als radicalen en extremisten”, zegt hij. “Dat is absoluut niet het geval.” Integendeel, het Selam College zou het slachtoffer zijn van een haatcampagne vanuit extremistische milieus.

Zonder de partij bij naam te noemen, is duidelijk dat hij doelt op Vlaams Belang. “Er is een aantal mensen die ons viseren en stiekem naar ons gebouw komen om te livestreamen op sociale media”, zegt hij. Chris Janssens, parlementslid voor Vlaams Belang uit Genk, maakte een maand geleden zo’n filmpje op Facebook. “De moslims die vinden dat in Vlaanderen nood is aan islamitisch onderwijs, voor hen één duidelijke boodschap: koop een valies en verhuis naar een islamitisch land. Daar zijn alle scholen islamscholen”, zei hij toen.