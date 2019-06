Groenen en CD&V steunen Patrick Dewael als kandidaat Kamervoorzitter

De kans groeit dat Patrick Dewael (Open VLD) de tijdelijke Kamervoorzitter wordt. Groen en Ecolo steunen hem en schuiven niet langer een eigen kandidate (Tinne Van der Straeten) naar voren. Dewael zou ook de steun van CD&V genieten.

Straks kiest de Kamer een nieuwe voorzitter. Er waren vanmorgen drie officiële kandidaten: Valerie Van Peel (N-VA), Tinne Van der Straeten (Groen) en Servais Verherstraeten (CD&V).

Officieel is Patrick Dewael zelfs geen kandidaat. Maar daar kan vandaag heel snel verandering in komen. ‘Als ik voel dat er draagvlak voor mijn kandidatuur bestaat, zal ik er rustig over nadenken’, zei hij daarover afgelopen weekend nog in De Standaard.

Zijn kansen, die al hoog werden ingeschat, groeien nog. De groene fractie van Groen en Ecolo trekken immers hun kandidate terug en steunen Dewael. ‘We delen de ambitie om van de Kamer een efficiënt en duurzaam huis te maken. Ook een open kamer is voor ons belangrijk. Onze kandidatuur was gesteund op samenwerken en bruggenbouwen. Dat brengen we nu in de praktijk,’ zo luidt de officiële verklaring.

Volgens De Morgen steunt ook CD&V de Limburgse liberaal nu.

De groenen spreken hun appreciatie uit over de manier waarop Dewael vorige donderdag de openingszitting leidde. Die dreigde verstoord te worden door de commotie rond Dries Van Langenhove. Maar met een handigheidje voorkwam Dewael dat.

Eerder wees de PS al off the record op de ruime ervaring van Dewael. Allicht voelden Groen en Ecolo dat zij niet zeker waren van de steun van de PS voor hun kandidate.

Zeker is dat Groen gisteren al liet verstaan de kandidatuur van Van der Straeten niet te willen doordrijven. ‘Wij willen absoluut vermijden dat de stemming over de voorzitter uitmondt in een chaotische Kamerzitting met veel stemrondes. Het beeld van de politiek is al zo slecht,’ klonk het toen. Vandaag herhalen de groenen die boodschap. ‘We vermijden een procedureslag. Dat is een bewuste keuze. De Kamer moet nu het voorbeeld geven en zoeken naar samenwerking en consensus. De Belgische politiek heeft daar meer dan ooit nood aan.”

Dat ook CD&V Dewael steunt, is geen verrassing. Verherstraeten zelf leek er niet al te zeer in te geloven en zei meteen al dat hij ‘niet in depressie zo belanden’ als hij geen voorzitter werd.

Dewael blijft Kamervoorzitter tot er een nieuwe regering gevormd kan worden. Traditiegetrouw is de post van Kamervoorzitter één van de functies die worden verdeeld tijdens het uitdelen van de ministerposten in een nieuwe regering.