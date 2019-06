Club Brugge stelt opvallend bordeaux uittshirt voor

Club Brugge heeft donderdag zijn uitshirt voor het nieuwe voetbalseizoen voorgesteld. De Belgische vice-kampioen speelt dit jaar op verplaatsing in een opvallende bordeaux uitrusting met een driehoekig patroon erin verwerkt.

“Net zoals in het home shirt wou Club het cijfer 3 laten terugkomen in de driehoeken in het shirtdesign, opnieuw verwijzend naar ons Stamnummer. Als accentkleur werd gegaan voor donkerblauw, dat je terug ziet komen in de kraag, mouwen en patronen”, aldus Club Brugge.

