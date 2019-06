Politie verspreidt opsporingsbericht voor onbekende vrouw

De politie verspreidt op vraag van het Parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde een opsporingsbericht voor een onbekende vrouw. Haar lichaam werd zaterdag teruggevonden in Nederland, maar de politie weet niet wie ze is. Mogelijk is ze Belgisch.

Op zaterdag 22 juni 2019 werd rond het middaguur het levenloze lichaam teruggevonden van een onbekende vrouw in een weiland in het Zeeuwse plaatsje Westdorpe, net over de Nederlandse grens. Tot op heden is de identiteit van de vrouw nog niet gekend.

Het gaat om een blanke vrouw van ongeveer 1m60 lang. Zij is normaal gebouwd en heeft rossig haar. Ze is rond de 60 jaar. Ze werd gevonden zonder kleren en zonder andere persoonlijke zaken. De vrouw heeft in het verleden een of meerdere operaties ondergaan.

Herkent u deze vrouw, of hebt u meer informatie over deze feiten neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu .

