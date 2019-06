Vliegtuig omgeleid naar Londen na mogelijke veiligheidsbedreiging, wellicht een hoax

Een vliegtuig van Air India uit Mumbai naar Newark is omgeleid naar de Stansted-luchthaven in Londen na een mogelijke veiligheidsbedreiging. Dat zei een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Hij zei niet hoeveel passagiers aan boord zaten, maar wel dat ze allen in veiligheid zijn. Door de omleiding was de landingsbaan even gesloten, maar kon die later opnieuw openen. De luchthaven is intussen opnieuw helemaal operationeel.