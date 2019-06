Heldendaad: tiener kan baby nog net opvangen die uit raam van appartement valt

De zeventienjarige Algerijn Feuzi Zabaat kon in de Turkse stad Istanboel een heldendaad verrichten. Op 20 juni kon hij een baby opvangen die uit een raam van een appartementsgebouw viel. Het meisje liep als bij wonder geen verwondingen op. “Ik deed hetgeen dat nodig was voor de liefde van Allah”, vertelde de jongeman achteraf.