Patrick Dewael (Open VLD) verkozen tot tijdelijke Kamervoorzitter: N-VA reageert zuur

De Kamer heeft Patrick Dewael verkozen tot voorzitter. De Open VLD’er kreeg 101 stemmen achter zijn naam. Valerie Van Peel (N-VA) kreeg 41 stemmen. Dewael lijft Kamervoorzitter tot er een nieuwe regering wordt gevormd. De verkiezing veroorzaakt zure oprispingen bij N-VA. PS-kopstuk Paul Magnette gooit - al dan niet bewust - zout in de wonde.

Dewael kreeg donderdag 101 stemmen achter zijn naam, terwijl tegenkandidate Valerie Van Peel (N-VA) er slechts 41 kreeg. Er hoeft geen hogere wiskunde aan te pas te komen om door te hebben dat Van Peel de steun kreeg van haar eigen fractie N-VA en Vlaams Belang. De rest stemde dus voor Dewael.



Het stemgedrag zorgde voor een gecrispeerde reactie van Zuhal Demir (N-VA). “Paarsgroenoranje coalitie gesteund door communisten levert eerste liberale postje op. Weg ambitie, hallo status quo”, schrijft ze op twitter. Ook haar fractiegenoot Sander Loones kroop in zijn digitale pen. “Dat de PS droomt van paars-groen, wisten we al. Dat de Vlamingen in zo’n regering geen meerderheid hebben, wisten we ook. Dat de liberalen daarvoor verlekkerd kunnen worden, ook. Maar dat ook CD&V de N-VA kandidate Kamervoorzitter niet steunt, is toch behoorlijk opmerkelijk”, luidt het.



PS-topper Magnette verwijst eveneens in een tweet naar het stemgedrag in de Kamer. “Naar een ‘Dewael-coalitie’ op federaal niveau (met de partijen die willen regeren?”, vraagt hij aan Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten.