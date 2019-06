Prinses Elisabeth staat voor het eerst pers te woord tijdens buitenlandse missie in Kenia

Prinses Elisabeth heeft tijdens de Unicef-missie in Kenia voor het eerst de pers te woord gestaan. In een korte mededeling blikte ze terug op haar eerste buitenlandse reis. “Ik was erg geraakt door de kleine kinderen die ik heb ontmoet in het Kakuma-vluchtelingenkamp, omdat ze zo klein en fragiel zijn”, vertelde ze onder meer voor de camera’s.