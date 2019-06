Na een stevige strijd is de winnaar bekend: dit is de Plezantste Vereniging van Vlaanderen

Roeselare - Van 3 tot 16 juni verenigden meer dan honderdduizend Vlamingen zich in de zoektocht. Zij stemden massaal op de vereniging die volgens hen het gezelligst, het meest enthousiast, het warmst, het onvergetelijkst, kortom het plezantst is. In elke gemeente konden we een winnaar kronen. Maar één van hen stak er na ons jurybezoek bij de provinciewinnaars met kop en schouder bovenuit. De titel gaat naar: Chirumbero, de chiromeisjes van het West-Vlaamse Rumbeke.

Het was nipt, want er staken twee verenigingen echt bovenuit. Maar toch kon Chirumbero het halen van Centrumharmonie Geel. Waarom? De eerste indruk tijdens het jurybezoek was alvast geweldig. “Er stond een groep van 300 meisjes, jong en oud ons op te wachten. Ze hadden zoveel plezier samen. Je zag dat. Dat kan je niet faken. Dat maakt een heel sterke vereniging”, zegt jurylid Ruben De Keyzer. Ook presentatrice Evy Gruyaert van Nostalgie en Peter Verleysen van AXA gaven na het opstellen van een stevig juryrapport hun stem aan Chirumbero.

Honderdduizend stemmen

Die titel winnen is absoluut niet niks. In ons land zijn immers meer dan 45.000 officieel geregistreerde vereniging. Jeugdbewegingen, theatergroepen, bejaardenbonden, gildes, muziekverenigingen of zelfs snorrenclubs. Je kan het je zo gek nog niet bedenken of er bestaat wel een enthousiaste groep mensen voor. En allemaal konden ze meestrijden om de titel.

Meer dan 55 procent van onze Vlamingen is actief in minstens één groep. En dat voelden we. In het totaal stemden van 3 tot 16 juni meer dan 100.000 mensen mee om hun favoriet tot aan de top te kunnen brengen.

In elke gemeente haalde één vereniging de titel op. Het aantal stemmen werd afgewogen tegen het aantal inwoners en de groep met het strafste percentage kreeg nog beter nieuws: zij mogen zich Plezantste Vereniging van hun provincie noemen. Zo kon Rumbeke, een deelgemeente van Roeselare met iets meer dan 10.000 inwoners toch in het vizier van de jury terechtkomen.

Prijzenpot

De Chiromeisjes van Rumbeke krijgen nu de eer om zich officieel de Plezantste Vereniging van Vlaanderen te noemen. Maar dat niet alleen, die titel nog iets op ook: een veiligheidscheck van AXA en een cheque van 1.000 euro. Proficiat!

