In april plaatste de 81-jarige Herman Horyon uit Lummen een bord in zijn tuin om een vrouw te vinden die in ruil voor onderdak het huishouden wilde doen. Nu die zoektocht niets heeft opgeleverd, zet hij zijn hoeve te koop.

“Te koop: boerderij op 25 are, bieden vanaf 425.000 euro”, staat te lezen op een bord in de voortuin van Herman Horyon. Verrassend, want in het voorjaar stond er nog een heel andere boodschap te lezen ...