Moeskroen haalt ervaren aanvaller Sami Allagui terug naar België

Excel Moeskroen heeft zich versterkt met aanvaller Sami Allagui. De Tunesiër komt over van de Duitse tweedeklasser St. Pauli en tekende een overeenkomst voor twee seizoenen op Le Canonnier. De 33-jarige Allagui was eerder al in België actief voor Anderlecht (2005-2007) en Roeselare (2007).

De in Düsseldorf geboren Allagui begon zijn loopbaan in België, maar speelde de voorbije twaalf jaar in Duitsland. Hij kwam achtereenvolgens uit voor Carl Zeiss Jena (2007-2008), Greuther Fürth (2008-2010), Mainz (2010-2012 en 2014-2015), Hertha Berlijn (2012-2014 en 2015-2017) en St. Pauli (2017-2019). Met zowel Mainz als Hertha Berlijn speelde hij in de Bundesliga. Met Hertha werd hij in 2013 ook kampioen in de Tweede Bundesliga.

Het voorbije seizoen kwam hij bij St. Pauli tot 23 officiële duels, waarin hij vier keer scoorde. De Hamburgse cultclub beëindigde de competitie als negende. (belga)