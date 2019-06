Voor het eerst in geschiedenis van Frankrijk: “code rood” vanwege de hitte

In vier departementen in het zuiden van Frankrijk is voor vrijdag “code rood” afgekondigd vanwege de hittegolf. Het is de eerste keer ooit dat Météo-France de hoogste van de drie alarmfases afkondigt voor een gevaarlijke hittegolf.

De code rood geldt vrijdag in de departementen Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault en Vaucluse. In die regio’s kan het tot 42 à 45 graden worden, en er kunnen temperatuurrecords gebroken worden, klinkt het. Dergelijk alarmfase houdt in dat “iedereen in gevaar is, zelfs de mensen die in goede gezondheid verkeren”.

In nog eens 76 departementen geldt vrijdag code oranje. Volgens de weerdiensten blijft het nog tot minstens begin volgende week uitzonderlijk warm.

Ook donderdag klimt het kwik aanzienlijk in Frankrijk, met op verschillende plaatsen temperaturen tot 38 à 40 graden.