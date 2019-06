Schietpartij Deurne: balans bijgesteld naar twee gewonden en derde betrokkene

Deurne - Bij de schietpartij in het Antwerpse district Deurne zijn vermoedelijk twee gewonden gevallen. Dat zegt de lokale politie. Een van hen had een hoofdwonde, werd door de politie aangetroffen en naar het ziekenhuis gebracht. De andere had een schotwonde en werd door een derde persoon naar het ziekenhuis begeleid. De precieze rol van elk van de vermoedelijke betrokkenen is echter niet duidelijk.

Intussen is ook het wapen dat wellicht bij het incident werd gebruikt, in de buurt gevonden. Er zal nog verder onderzoek gebeuren om uit te maken wat er zich precies heeft afgespeeld in de Dordrechtlaan.