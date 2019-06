“Toon mij uw penis” en een hardnekkige processierups: er is meer dan de hitte alleen op Rock Werchter

Geen Rock Werchter zonder zon, zo lijkt het intussen. Maar toch stond de start van de 45ste editie van het festival niet in het teken van de hitte. Het was de processierups die met het beste plekje schaduw, en zo ook alle aandacht, ging lopen. Een ode aan alle moeders op de weide raakte dan weer een gevoelige snaar, en een ster uit ‘Game of Thrones’ toont dat hij meer kan dan acteren.