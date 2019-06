Omstreden huidskleurpotloden winnen internationale prijs

Leuven - De kleurpotlodenactie van het Leuvense onderwijsnetwerk Samen Onderwijs Maken (SOM) heeft een bronzen medaille op gewonnen op de Cannes Lions, het jaarlijkse internationale reclamefestival.

In een filmpje, getiteld ‘color experiment’, werden leerlingen uit het eerste leerjaar van basisschool Mater Dei Leuven gevraagd een kleurplaat in te kleuren volgens instructies. Wanneer ze gevraagd werden het gezicht op de plaat te kleuren in ‘huidskleur’, nam iedere leerling, ongeacht zijn/haar afkomst, hetzelfde kleurpotlood: lichtroze. “Kinderen zien de wereld in de kleuren die wij ze geven. Dat is een routine die kinderen aannemen door verhalen te lezen en kleurplaten te zien: heel vaak zien we daar nog witte, rozige kindjes”, aldus Joost Lowyck, voorzitter van SOM. Het onderwijsnetwerk ontwikkelde daarom een kleurpotlodenset met niet alleen lichtroze, maar nog zes andere tinten huidskleur. Nu won het filmpje dat hierover werd gemaakt, een bronzen medaille op de Cannes Lions, zowat de ‘oscars’ voor de reclame.

TBWA\Belgium - SOM - The Color Experiment from TBWA Worldwide on Vimeo.

“De prijs is een prachtige erkenning”, zegt Leuvens schepen van Onderwijs en Diversiteit Lalynn Wadera (SP.A). “Het toont ons dat zulke projecten waardevol zijn, ondanks de kritiek uit rechtse hoek. Theo Francken (N-VA) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) hadden het project op Twitter volledig uit de context is getrokken. We hebben toen veel bagger over ons gekregen. Dat ik persoonlijk geviseerd werd, deert me niet, maar ook de kinderen die meespeelden in het reclamefilmpje kregen allerhande haatreacties. Onze samenleving is nu eenmaal divers, en de term ‘huidskleur’ mag voor meer kleuren gelden dan alleen het lichtroze. We zijn blij dat het nut van deze actie is erkend, ondanks de haatreacties.”