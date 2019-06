Nieuwe wolf gespot in de Hoge Venen

In de Hoge Venen is een wolf waargenomen, de vierde in Wallonië sinds 2016. Dat heeft Alain Licoppe, coördinator van het Wolf Netwerk, donderdag laten weten. De analyse van een uitwerpsel dat in maart dit jaar gevonden was, heeft uitsluitsel gegeven: het gaat om een mannelijk exemplaar van de Centraal-Europese lijn. Een andere wolf wordt al sinds 2018 in dezelfde regio opgevolgd.

De wolf die in 2018 in de Hoge Venen werd gespot is op 29 mei nog gefilmd. “Hij stelt het goed. Gezien het ook om een mannelijke wolf gaat, lijkt het logisch dat de nieuwe niet in de regio blijft. Maar we weten niet waar de tweede zich momenteel bevindt”, zegt Licoppe.

In Vlaanderen leeft het wolvenkoppel Naya-August. Op de laatste beelden, die dateren van begin mei, was te zien dat wolvin Naya hoogdrachtig was. Waarschijnlijk heeft ze dus al geworpen maar niemand weet waar het nest zich bevindt.