Jaar effectief voor drogist (71) die per ongeluk vrouw vergiftigde, maar nabestaanden willen iets anders dan celstraf

Lennik -

Jozef V. (71), een drogist uit Lennik, is donderdag veroordeeld tot twaalf maanden effectieve celstraf omdat de rechtbank hem verantwoordelijk houdt voor het overlijden van de 41-jarige Heidi Chantrain. De vrouw uit Sint-Laureins-Berchem wou bij de drogist magnesiumsulfaat kopen, maar de man verkocht haar natriumchloraat, een herbicide. Ze was vergiftigd en stierf een dag later. “Die man hoeft van ons echt niet naar de cel”, reageert de moeder van Heidi. “Maar we zouden het alleen maar menselijk vinden als hij zijn fout erkent.”