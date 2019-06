Wouter Beke vervangt Kris Peeters in de federale regering, Koen Geens wordt vicepremier: "Maar in het najaar komt er zeker een nieuwe voorzitter"

CD&V-voorzitter Wouter Beke stapt zelf in de regering om Kris Peeters te vervangen én blijft nog even de partij leiden. Maar in het najaar geeft hij zeker de fakkel door. Hij bevestigde donderdagavond dat hij zeker geen kandidaat is om zichzelf op te volgen.

Dat Wouter Beke na bijna tien jaar voorzitterschap ook eens in een regering wou stappen, was al lang een publiek geheim. En nu Kris Peeters naar Europa trekt, diende zich ook een gelegenheid aan. Geen nieuw gezicht dus in de regering zoals de CD&V-jongeren hoopten, maar de voorzitter himself die in het gat springt.



Volgens Beke neemt hij zelf de taak op zich om de continuïteit in de regering te verzekeren. “Ik heb zelf het regeerakkoord mee onderhandeld en heb ook alle contacten met onze ministers gedaan”, zei hij donderdagavond. Maar het is ook duidelijk dat het voor Beke een elegante exit is na de historisch slechte verkiezingen van vorige maand. De Limburger mocht van zijn partij als voorzitter nog aanblijven om samen met kopvrouw Hilde Crevits de regeringsonderhandelingen nog te voeren, maar nadien moet hij de baan ruimen. Beke bevestigde gisteren overigens voor het eerst dat hij geen kandidaat zal zijn om zichzelf op te volgen. Er komt dus zeker een nieuwe voorzitter in de Wetstraat 89. De verkiezingen worden in september al opgestart, zodat er in het najaar al een nieuwe leider is, ook al zijn er tegen dan nog geen nieuwe regeringen.



Opvallend is dat Beke geen vicepremier wordt. Die eer valt minister van Justitie Koen Geens te beurt. Maar na Charles Michel is er nu dus een tweede partijvoorzitter die ook in de regering zit. Beke legt volgende maandag bij koning Filip de eed af.