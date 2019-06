40.000 man verwacht, maar nieuw festival dreigt vandaag niet door te gaan

Lommel - Mensen met een ticket voor het nieuwe urban­festival Vestiville weten pas vanmorgen of dat festival deze namiddag de deuren mag openen. Bob Nijs, de burgemeester van Lommel, spreekt deze morgen een nieuw veiligheidsadvies uit. Gisteren gaf hij na een eerste ­inspectie een ­negatief ­advies.

Bij de rondgang van het terrein kwamen een heleboel problemen inzake veiligheid aan het licht. Zo kreeg de burgemeester nog geen keuringsattesten van de podia en ­attracties. Ook zou er ­onduidelijkheid zijn over het aantal veiligheidsagenten en over het verkeer. En dat betekende dat de burgemeester het festival liet afgelasten.

Maar gisteravond laat volgde nog een tweede ­inspectie. “We hebben er goede hoop op dat we net op tijd alles in orde kregen en de burgemeester morgen (vanmorgen, nvdr.) groen licht zal geven voor Vestiville”, zegt de woordvoerder van het urbanfestival. “Het gros van de aangekaarte problemen is opgelost. We gaan enkel ons festivalterrein wat verkleinen. De talentstage valt daarom waarschijnlijk weg.”

De festivalgangers willen vooral wereldster Cardi B aan het werk zien. Ook al gingen er over die artieste al ­geruchten de ronde dat ze helemaal niet zou afzakken naar ons land. (thv, adm, jom)