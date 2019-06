Agente steelt in beslag genomen geld: zes maanden cel en ontslag

Lubbeek - Een sjoemelende agente van de politiezone Lubbeek is door de correctionele rechtbank van Leuven veroordeeld tot zes maanden cel. De vrouw werd ook ontslagen. Ze stak geld dat in beslag genomen was tijdens een onderzoek, in eigen zak.

Als personeelslid van de politiezone Lubbeek in Vlaams-Brabant eigende Ann H. zich op 23 november 2017 een som geld toe die in het kader van een lopend onderzoek in beslag genomen was. Het ging om 340 euro. Dat bedrag had zij moeten storten op de rekening van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV).

De beklaagde werd ontmaskerd door collega’s van de politiezone. Zij bleef afwezig op de zitting. Daar bleek dat ze op 6 juni 2018 ontslagen werd. De gewezen agente weigert tot vandaag om het ontvreemde geld terug te geven.

In de dagvaarding werd haar blanco strafregister als verzachtende omstandigheid aangenomen. De rechter verweet de beklaagde een “oneerlijke ingesteldheid”. De celstraf is effectief. De vrouw moet ook een boete van 1.600 euro bestolen. De verduisterde som geld werd verbeurdverklaard.