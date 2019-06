Ook Beerschot heeft zijn eerste oefenwedstrijd gespeeld: vlotte winst tegen provincialer

Beerschot heeft zijn oefencampagne op gang getrapt met een vlotte zege op het veld van de Antwerpse eersteprovincialer Kontich: 0-7.

Al voor de eerste drankpauze had Tarik Tissoudali een zuivere hattrick op zijn naam staan. Vooral zijn eerste doelpunt mocht gezien worden. In het laatste kwartier van de eerste helft dikten Tissoudali en Brogno de voorsprong van Beerschot nog aan tot 0-5. Na de pauze bracht Stijn Vreven tien nieuwe veldspelers het veld in, beloftedoelman Jordi Nolle mocht als enige de wedstrijd volmaken. Fessou Placca scoorde nog twee keer en legde zo de eindstand vast. Nieuwkomers Halaimia en Holzhauser mochten één helft meedoen, net als een heleboel beloften en de Kameroense tester Patrick Steve Loa Loa. Voor Ryan Sanusi en Dylan Saint-Louis, twee andere nieuwkomers, kwam deze oefenpot nog iets te vroeg. Zondag zijn ze wellicht wel van de partij op het veld van Hoboken. Ook Jorn Vancamp hoopt er dan bij te zijn. Hij heeft exact zeven maanden geen wedstrijd meer gespeeld na zijn zware kruisbandblessure.

Beerschot eerste helft: Nolle; Mboko, Prychynenko, Bourdin, Simons; Dom, Camara, Brogno; LoaLoa, Ndombasi, Tissoudali.

Beerschot tweede helft: Nolle; Halaimia, Kardes, El Hadj, Grisez; Maes, Holzhauser, De Keersmaecker; Bugridze, Placca, Mazbouh.

Doelpunten: 15’ Tissoudali 0-1, 16’ Tissoudali 0-2, 21’ Tissoudali 0-3, 32’ Tissoudali 0-4, 39’ Brogno 0-5, 51’ Placca 0-6, 54’ Placca 0-7.