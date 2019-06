Rode Kruis vreest meer dan 70.000 doden door hitte deze zomer: Europa smelt en zal blijven smelten

In vier Zuid-Franse departementen wordt vrijdag voor het eerst ooit code rood afgekondigd wegens extreme warmte. Daar stijgt het kwik op sommige plaatsen tot 45 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten in Frankrijk. Ook elders in Europa kreunen ze onder een hittegolf. Het weerbureau van de VN voorspelt dat er deze zomer nog langere periodes van verzengende hitte volgen.