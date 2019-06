Romelu Lukaku toont nog maar eens zijn atletische kwaliteiten met haarfijne dunk

Waar hij volgend jaar voetbalt, is nog niet duidelijk. Maar mocht Romelu Lukaku als voetballer niet meer gewenst zijn, dan heeft hij nog andere sportieve troeven om uit te spelen.

Wordt het toch Inter of blijft hij bij Manchester United? Wat het ook wordt, Lukaku geniet in Los Angeles nog van zijn laatste vakantiedagen. Een partijtje basketbal is dan de ideale manier om het imposante lichaam te onderhouden. En dat gaat hem goed af, blijkt uit de beelden.