Door deze vier vrouwen (en Donald Trump) wordt de G20-top in Japan allesbehalve een gezellige boel

De tijd dat bijeenkomsten van de G20 een gezellige bedoening onder wereldleiders waren, is lang voorbij. De editie in Osaka die vrijdag van start gaat, lijkt zelfs op een mijnenveld. Vooral de Japanse gastheer en premier Shinzo Abe zal behoedzaam moeten manoeuvreren. Alsof de handelsoorlogen van Trump, de spanning in de Golf of het geruzie over het klimaat nog niet genoeg zijn, hangen ook vier vrouwen als een donderwolk boven de G20. Stormachtig is het weer in Osaka. De top dreigt dat ook te worden.