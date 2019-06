Moeilijk te combineren en snel iets té Carmen van ‘F.C. De Kampioenen’, maar wel helemaal in: de luipaardprint. Of die van een panter, zo u wil. Op Rock Wechter is het niet anders. De bloezen, jurken en rokken maken de festivalweide net iets dierlijker dan anders - althans op de eerste dag - het geval is. Ook mannen wagen zich aan de laatste fashiontrend: een hoedje tegen de zon kan maar stijlvol zijn.