Nederlandse rapster ‘Anne Frank’ wijzigt artiestennaam na doodsbedreigingen

Een Nederlandse rapster (25) – haar echte naam is niet bekend – heeft met de keuze van haar artiestennaam voor heel wat ophef gezorgd. Ze koos voor Anne Frank, naar het joodse meisje dat in Amsterdam in het Achterhuis onderdook voor de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Ze werd respectloos genoemd en kreeg zelfs doodsbedreigingen.

“Mensen denken dat het slecht bedoeld is, maar dat is het niet”, reageerde ze in de Nederlandse pers, die samen met de Nederlandse rappers Lange Frans, Deniz Caro en Dinardo de single Silence uitbracht. “Ik werd altijd zo genoemd, daarom koos ik deze naam. Ze is inspirerend, een voorbeeld van hoe je kunt leven in een ondraaglijke situatie.” Maar rapteksten als “Ik heb shit gestasht in het Achterhuis” ondermijnen dat nobele gedachtegoed.

Net als een aantal oude tweets die het Nederlandse Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) gevonden heeft: “Al jarenlang tweet deze persoon antisemitische teksten, die haar artiestennaam en haar goede bedoelingen in een ander licht plaatsen. Het CIDI vindt deze naamkeuze ongepast. Misdaden van de Holocaust mogen niet worden gebagatelliseerd.”

Dat alles heeft ertoe geleid dat ze na een week haar artiestennaam naar Anne aanpast. En er volgden excuses op Instagram: “Die tweets van jaren geleden waren dom, ondoordacht en onbezonnen. Ik schreef het vanuit de persoon die ik toen helaas was, maar die ik nu gelukkig niet meer ben en nooit meer zal worden. Als er mensen zijn die graag een persoonlijke uitleg willen, dan kom ik graag op de thee om de lucht uit te klaren. Voor nu: sorry.”