Liesbeth Homans (N-VA) geveld vlak voor ze minister-president zou worden

Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans (N-VA) is opgenomen in het ziekenhuis voor hartklachten. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De Antwerpse moet een nacht ter observatie in het ziekenhuis blijven. En dat net op het moment dat ze als opvolgster van Geert Bourgeois zou worden aangeduid. “De voornaamste bekommernis is nu de gezondheid van de minister”, klinkt het op haar kabinet.

Op het moment dat Liesbeth Homans de eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen zou worden, moest ze in allerijl worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Donderdagochtend kreeg ze last van aanhoudende pijn in de borststreek. Haar woordvoerder, een verpleegkundige van opleiding, kreeg telefoon of hij onmiddellijk naar het kabinet kon komen. Uiteindelijk heeft ze niet op hem gewacht.

Een andere medewerker voerde haar in zeven haasten van Brussel naar de spoedafdeling van een Antwerps ziekenhuis. Daar is ze dicht bij haar kinderen. De dokters voeren onderzoeken uit naar haar hart en longen. Wat er precies aan de hand is met de minister is op dit moment nog onduidelijk. Wat wel vaststaat, is dat ze een nacht ter observatie in het ziekenhuis moet blijven.

“Heel jammer”

Het nieuws sijpelt maar traag door naar het partijhoofdkwartier van N-VA, waar ze hun handen vol hebben met de formatie van de Vlaamse regering terwijl ze met een half oog ook de federale impasse volgen. Niemand weet er echt hoe de vork in de steel zit. Zolang er geen diagnose is, blijft het daar stil.

“Het is natuurlijk heel jammer”, zegt een bron. “Zeker nu ze op het punt staat om als eerste vrouw minister-president te worden. Oké, dat zou maar voor enkele weken zijn, wellicht tot er een nieuwe Vlaamse regering is. Maar het zou toch mooi zijn.”

Helemaal officieel is die Vlaamse primeur evenwel nog niet. Op de ministerraad van vrijdag gaat huidig minister-president en partijgenoot van Homans Geert Bourgeois zijn ontslag geven. Hij trekt naar Europa. Zijn collega’s in de Vlaamse regering prikken dan een datum om zijn opvolger aan te duiden. In principe zou dat na het weekend al kunnen zijn, maar daar kan wel wat mee geschoven worden. Dat het iemand van N-VA is, staat buiten kijf. Dat die N-VA’er Homans zou worden, is nagenoeg zeker. “Die opvolging staat voorlopig niet ter discussie.”

Al is dat momenteel het laatste van hun zorgen. “Het voornaamste is de gezondheid van de minister”, klinkt het op haar kabinet. “Voor de rest willen we niet op de feiten vooruitlopen.”