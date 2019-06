De chaos is bijna compleet: Pro League presenteert maandag kalender met KV Mechelen in 1A

De Pro League presenteert maandag een kalender met ­KV Mechelen in 1A. Het beroep voor het BAS werkt opschortend en een definitieve uitspraak kan nog even op zich ­laten wachten. Daarom zijn ­Malinwa en Waasland-Beveren nog steeds eersteklassers en zitten Beerschot en Lokeren tot nader order in 1B. Het einde van de chaos is nog niet in zicht.

Dertig juni. Dat was lange tijd de deadline die de voetbalbond naar voren had geschoven om de matchfixingzaak rond KV Mechelen en Waasland-Beveren te behandelen. De Geschillencommissie Hoger Beroep hield zich aan die timing en deed op 1 juni een uitspraak: KV Mechelen naar 1B en Waasland-Beveren in 1A. Maar het beroep, dat wordt uitgevochten voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), is een ander paar mouwen. Deze instantie maakt geen deel uit van de voetbalbond en dus heeft de KBVB geen controle over de timing van een uitspraak.

Omdat er twee voorzitters van de zaak werden gehaald, en ook tegen de derde (vruchteloos) een wrakingsverzoek werd ingediend, liep de zaak een week vertraging op. Gisteren kon de procedure voor het BAS dan toch van start gaan en werden de data van de zittingen vastgelegd. Er wordt gepleit op 1 en 2 juli, met woensdag 3 juli als mogelijke uitwijkdatum. Daarmee staat vast dat er bij de bekendmaking van de kalender op maandag 1 juli nog geen zekerheid is over wie in 1A en 1B speelt.

“De voetbalkalender is niet ons probleem, maar dat van de voetbalbond”, zei BAS-voorzitter Marc Boes na de inleidende zitting. “Dit is een complexe zaak waarbij wij duizenden bladzijden moeten doornemen. Daarna moeten we ­alle partijen horen en moeten we onze beslissing uitschrijven. Ook weer honderden bladzijden. Ik kan niet zeggen hoe lang we daarmee bezig zijn.”

Onlangs schoof de voetbalbond in alle stilte de datum waarop de competities moeten worden afgesloten op van 1 naar 15 juli. Maar Boes wil zich niet laten vastpinnen op de datum van de bond.

“Wij hebben geen deadline”, zegt de 73-jarige jurist. “We weten dat dit voor veel clubs gevolgen kan hebben, maar we laten ons niet opjagen.”

De Pro League bevestigde gisteren dat ze maandag de nieuwe ­kalender voorstelt. Met KV Mechelen en Waasland-Beveren in 1A, omdat het beroep opschortend werkt. Toch hebben de kalendermakers hun voorzorgen genomen. De politie van Antwerpen gaf zijn zegen over alle speeldata van de thuiswedstrijden van KV Mechelen, voor het geval Beerschot in de plaats van Malinwa komt. De politie van Lokeren deed hetzelfde voor de thuisdata van Waasland-Beveren.