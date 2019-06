Duitsland en Spanje zorgen voor heruitgave van vorige finale op EK U21

Duitsland en Spanje spelen zondag in Udine de finale van het EK voor beloften in Italië en San Marino. Het duel wordt een heruitgave van de EK-finale van twee jaar geleden, toen haalde Duitsland het met het kleinste verschil.

Spanje, dat uit de groep van de jonge Duivels komt, versloeg donderdagavond in Reggio Emilia in de tweede halve finale Frankrijk met 4-1. De titelverdediger haalde het eerder op donderdag in de eerste halve finale met 4-2 van toernooirevelatie Roemenië.

Frankrijk kwam nochtans op voorsprong na een treffer van Jean-Philippe Mateta (16.), maar de Spanjaarden trokken nog voor de rust de scheve situatie recht met doelpunten van Marc Roca (28.) en Mikel Oyarzabal (45.+5). Dani Olmo (47.) en Borja Mayoral (67.) zorgden na de rust voor de 4-1 eindstand. (belga)