Het verhaal achter de duurste Belgische transfer ooit (dankzij de financiële problemen van Inter)

Standard koopt Zinho Vanheusden (19) voor 12,6 miljoen euro van Inter. Daarmee wordt de verdediger de duurste transfer ooit in België. Alleen is de deal een financieel trucje. Met het Luiks geld zorgt Inter ervoor dat het voldoet aan de Financial Fair Play-regels, maar in ­principe kopen de Italianen Vanheusden over twee jaar al terug met een (dwingende?) terugkoopoptie van 18 miljoen. Dat is 6 miljoen winst voor de Rouches, maar wat als Vanheusden dan al 25 miljoen waard is?