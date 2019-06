Wie is Michel Vlap, de potentiële nieuwe draaischijf van Anderlecht? Spelverdeler met een gouden trap

De deal van dik 5 miljoen is in de maak. ­Michel Vlap (22) wordt de nieuwe spelmaker van Anderlecht, want RSCA discussieert met Heerenveen enkel nog over de bonussen en betalingsschijven. Maar wie is Vlappie eigenlijk? “Ondanks zijn 1.91 meter is Vlap snel in zijn bewegingen”, aldus zijn ex-ploegmaat Stefano Marzo, die nu bij Lokeren zit.