Eigenlijk had de nieuwe ondergoedlijn van Kim Kardashian veel lof kunnen krijgen. De realityster trommelde namelijk niet enkel slanke, blanke modellen op maar slaagde erin om vrouwen in allerlei maten, vormen en kleuren samen te krijgen om haar ondergoedlijn in de markt te zetten. Alleen is de naam van haar collectie wat ongelukkig gekozen. Die werd naar Kim zelf genoemd, en kreeg de naam ‘Kimono’.

Maar daar waar de Japanners allerminst mee opgezet. “Gelieve onze cultuur niet toe te eigenen om ondergoed te promoten”, klinkt het onder andere. De kimono is dan ook een traditioneel Japans kledingstuk. Letterlijk betekent het “iets om te dragen”, en het gaat al terug de jaren 700. Op sociale media hoefden de Japanners er dan ook niet lang over na te denken om de naam van de lingerielijn laconiek op de korrel te nemen onder de hashtag KimOhNo.

Kardashian had de tegenwind waarschijnlijk niet verwacht. Zo zegt ze zelf al vijftien jaar bezig te zijn met het ontwerpen van corrigerend ondergoed. Maar dat de ster nu ook aanzet maakt om juridisch de rechten op het woord in een bepaald lettertype te verwerven, maakte Twitter helemaal woest.

Ook positief

Walter Weijns Cultuursocioloog (UAntwerpen) “Dat Kim de naam wil vastleggen als handelsmerk, het woord wil claimen en er munt uit slaan, is een verregaande vorm van culturele toe-eigening”

“Pas daarmee op”, zegt ook cultuursocioloog, Walter Weijns (Universiteit Antwerpen). “Dat culturen zaken van mekaar overnemen, is normaal. En waar ligt precies het verschil tussen plagiaat en je laten inspireren door iets? Daar valt geen duidelijke lijn in te trekken. We worden daar ook steeds gevoeliger voor. Maar wat echt tegen de borst stoot, is dat ze de naam wil vastleggen als handelsmerk, het woord wil claimen en er munt uit slaan. Dat is natuurlijk een verregaande praktijk van culturele toe-eigening.”

Sommige twitteraars merken wel op dat het net positief kan zijn dat de kimono even in de aandacht komt. Zo is het kledingstuk al lang niet meer zo populair als vroeger en is het ook vrij duur in Japan. Vroeger was het een klassieker in elke kledingkast, nu wordt het enkel nog gedragen voor speciale gelegenheden. En dat is jammer, klinkt het.