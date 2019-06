Schoolvrienden over Théo Hayez: “Geloven niet dat hij te veel gedronken had op avond van verdwijning”

Drie vrienden van de vermiste Théo Hayez getuigden in ‘Telefacts Zomer’. Foto: VTM, EPA/EFE

In ‘Telefacts Zomer’ heeft VTM enkele vrienden van de vermiste Belg Théo Hayez (18) aan het woord gelaten. Zij uiten onder meer hun frustratie dat ze vanuit België niets kunnen doen om te helpen, maar zijn blij dat lokale vrijwilligers blijven zoeken “nu de politie de zoekacties heeft gestaakt”. De politie benadrukt dat de acties alleen stilliggen door het weer en dat die binnenkort hervat zullen worden. Onder toezicht van de Belgische politie.

Théo Hayez (18) raakte vermist tijdens een van de laatste dagen van zijn maandenlange rondreis door Australië. Die reis was volgens een goede vriend van Théo, Kevin Szczepanski, zijn droom. “Hij wilde andere dingen en nieuwe mensen leren kennen. Hij sliep bijvoorbeeld in de natuur: aan de zee, in het bos.” Kevin en Théo hadden geregeld contact terwijl hij zowat acht maanden lang door het land trok.

De twee kennen elkaar al ruim tien jaar en zaten samen in het atheneum van Oudergem. “Ik zou zeggen dat hij heel verantwoordelijk en heel sociaal was”, vertelt Kevin. “Hij probeerde iedereen altijd zo veel mogelijk te helpen.”

Kevin Szczepanski vertelde in ‘Telefacts Zomer’ over zijn goede vriend Théo Hayez. Foto: VTM

“Théo lachte altijd, hij was nooit geïrriteerd”, aldus Kevin. “Hij was altijd rustig, werd nooit boos. Hij stond met beide voeten op de grond. Hij was helemaal niet agressief, integendeel: hij zocht geen ruzie op, maakte geen scènes. Hij is een zeer rustig iemand.”

Théo Hayez verdween nadat hij op 31 mei even na 23 uur werd gevraagd om de Cheeky Monkey’s bar in Byron Bay te verlaten, omdat hij te veel gedronken zou hebben. Dat laatste geloven zijn vrienden niet. “Hij dronk nooit veel. Hij kon het controleren, kon zien wanneer het te veel werd en nee zeggen. Eigenlijk hield hij óns, de vrienden, in de gaten.”

Théo’s vrienden uiten ook hun frustratie dat ze vanuit België niets kunnen doen om te helpen, maar zijn wel tevreden met de inspanningen van de lokale vrijwilligers. “Het is een goede zaak dat er een groep is die zich inzet nu de politie hun zoektocht gestaakt heeft.”

“We hopen dat we een teken zullen vinden dat ons naar hem leidt. En dat we hem gezond en wel terugvinden, dat we hem levend terugvinden.”

Politie zoekt verder

Hoewel al een week geen officiële zoekacties meer zijn georganiseerd, benadrukt de politie dat de zoektocht naar Théo Hayez niet is stopgezet. “Het ligt tijdelijk stil door het tegenvallende weer, maar er staan in de nabije toekomst opnieuw zoekacties gepland”, aldus politiewoordvoerster Samantha Long. Waar en wanneer die zullen plaatsvinden, is nog niet bekend. Drie Belgische speurders van de Cel Vermiste Personen zouden binnenkort ter plaatse komen.

De officiële verklaring van de politie luidt: “Speurders van het Tweed-Byron politiedistrict, de politiedienst van New South Wales, en het SCC moordonderzoeksteam werken nauw samen met hun Belgische tegenhangers sinds de verdwijning van Théo Hayez op 31 mei 2019. De Belgische politie heeft toestemming gevraagd om naar Australië te reizen om het onderzoek te steunen in een observerende rol. Alle onderzoekspistes worden nagetrokken.”

Wat die “observerende” rol precies zal inhouden, kon de Australische politie niet zeggen. Eerder verklaarde de Belgische federale politie dat twee onderzoekers van de tactische recherche van de federale politie Halle-Vilvoorde, en één iemand van de Cel Vermiste Personen richting Australië zouden vertrekken. “Het gaat voor alle duidelijkheid om een samenwerking. Het is niet de bedoeling dat onze mensen daar toekomen en de boel gaan overnemen.”

Acteur Chris Hemsworth woont met zijn gezin in Byron Bay. Foto: BELGAIMAGE

Vrijwilligers contacteren Chris Hemsworth

Terwijl deze regenachtige week ook de zoekacties van de lokale vrijwilligers op een laag pitje staan, heeft een groep inwoners het opsporingsbericht van Théo Hayez met de vraag naar informatie en bewakingsbeelden, in de brievenbussen van Byron Bay gepost. Bovendien worden nog steeds meer posters opgehangen en is een andere groep bezig met Instagram-influencers en beroemdheden die in de buurt wonen, zoals Chris Hemsworth, te contacteren met de vraag Théo’s opsporingsbericht te verspreiden.

Zondag staat een nieuwe zoekactie gepland. Dan gaan de vrijwilligers de buurt van Tyagarah Beach uitkammen. Al een veertigtal mensen liet weten aanwezig te zullen zijn, onder wie Théo’s nicht Lisa Hayez.

Intussen is ook de moeder van de jongen in Australië aangekomen. Théo’s vader arriveerde twee weken geleden al, en deed op een persconferentie een emotionele oproep naar informatie.