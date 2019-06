Zwangere vrouw krijgt kogel in buik en wordt aangeklaagd voor moord op ongeboren kind

Een vrouw die tijdens een ruzie een kogel in de buik kreeg en daardoor haar ongeboren kind verloor , wordt nu aangeklaagd voor moord op het kind.

Op 4 december vorig jaar kreeg Marshae Jones (27) het ferm aan de stok met Ebony Jemison (23) op het parkeerterrein van een shoppingcentrum in Alabama (VS). De discussie ging over de vader van het ongeboren kind van Jones. Die had ook een relatie met Jemison. Jemison trok haar pistool en schoot de vijf maanden zwangere Jones in de buik.

Jones reed weg maar de politie vond haar een paar kilometer verderop, bloedend in haar wagen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar ongeboren kind overleefde het niet.

Zelfverdediging

De rechtbank heeft de schutter Ebony Jemison nu vrijgesproken. Ze schoot uit zelfverdediging. Marshae Jones had de ruzie uitgelokt en Jemison kon geen kant meer op.

Jones zelf is nu aangeklaagd voor moord op haar ongeboren kind. “Het kind had geen andere keuze dan mee in het gevecht te gaan. Het rekende voor zijn bescherming op de moeder. De moeder bracht met haar acties haar kind in gevaar, dat leidde tot de dood”, motiveert de rechter zijn moordaanklacht.