Ingestort viaduct in Genua wordt nu helemaal opgeblazen

Wat nog overblijft van de ingestorte brug in het Italiaanse Genua, wordt vrijdag opgeblazen met explosieven. Duizenden inwoners werden daarvoor geëvacueerd. Tien maanden geleden kwamen bij het drama 43 mensen om het leven.

Het gaat om de twee grote pijlers van de Morandi-brug, goed voor 4.500 ton aan beton en staal, die bleven rechtstaan toen het wegdek de dieperik instortte. Zij worden om 9.00 uur lokale tijd vernietigd met explosieven aan de voet van de brug en de instorting zou amper zes seconden duren.

Voor die vernietiging werden donderdag en vrijdagochtend duizenden omwonenden geëvacueerd. Watertanks langs de kant zullen het rondvliegende stof benevelen, zodat de verspreiding ervan beperkt blijft. In het voorjaar van 2020 moet de nieuwe brug ingewijd worden.

Het viaduct stortte in over een lengte van 100 meter. Auto’s die op dat moment over de drukke verkeersweg reden, stortten naar beneden. Na het drama kwam de snelweguitbater Autostrade per l’Italia onder vuur omdat er eerder al waarschuwingen over de bedenkelijke staat waren geuit. Het parket voert nog steeds onderzoek naar twintig mensen.

