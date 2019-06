Zo voorkom je verkeersovertredingen op vakantie in buitenland

Naar schatting 1 op de drie Belgen trekt deze zomer met de auto op vakantie. Mobiliteitsorganisatie VAB heeft op haar website tips gebundeld om vakantiegangers te informeren over nieuwe verkeersregels, afwijkende snelheidsregels of strengere controles in het buitenland.

Zo wordt in Duitsland met camera’s op onvoldoende afstand houden (‘bumperkleven’) gecontroleerd. Op autosnelwegen geldt als veilige volgafstand de helft van de gereden snelheid. Bij 100 km/u is dat dus 50 meter. De boetes kunnen oplopen van 75 tot 400 euro afhankelijk van de gereden snelheid en de gehouden afstand ten opzichte van de voorganger.

Bestuurders die nog maar twee jaar of korter hun rijbewijs bezitten, mogen bovendien geen druppel alcohol gedronken hebben. En het is wettelijk verboden om een voertuig met pech langs de snelweg te repareren. Een bestuurder mag dus bijvoorbeeld ook geen lamp vervangen of een band verwisselen. Het voertuig moet te allen tijde worden weggesleept naar een veilige plek.

In Frankrijk en Spanje gelden lagere snelheidslimieten op gewestwegen. Op 1 juli 2018 ging de maximumsnelheid op bepaalde gewestwegen in Frankrijk van 90 naar 80 km/u. Deze snelheid wordt echter nog niet overal aangegeven door snelheidsborden, wat voor verwarring kan zorgen voor Belgische toeristen. In Spanje ging op 1 januari 2019 de maximumsnelheid op gewestwegen van 100 naar 90 km/u. Hierdoor kregen 7.000 km wegen een andere maximumsnelheid.

Boetes zijn in Frankrijk vrij hoog en tijdens vakantiemaanden is de politie zeer actief. Let zeker goed op je snelheid want er wordt geflitst en geverbaliseerd vanaf 1 km/u teveel. De politie kan ter plaatse tot € 750 innen.

De website staat verder stil bij de uitbreiding van de milieuzone rond Parijs: “Dieselvoertuigen met euronorm 0, 1 en 2 (wagens van voor 2001) mogen vanaf 1 juli niet meer in deze zone. Aangezien de Boulevard Périphérique voortaan ook in de milieuzone valt, heb je ook voor die snelweg een milieuvignet nodig.” Meer op vab.be .