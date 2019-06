Genk-spits Samatta scoort voor Tanzania op Africa Cup, maar verliest opnieuw

Kenia heeft donderdagavond op de tweede speeldag in groep C van de Africa Cup met 3-2 gewonnen van Tanzania.

In het Nasserstadion in de hoofdstad Caïro zorgden Michael Olunga (39. en 80.) en Cercle-middenvelder Johanna Omolo (62.) voor de Keniaanse doelpunten, Msuva (6.) en Genk-spits Ally Samatta (40.) scoorden tegen voor Tanzania, dat met lege handen achterblijft. Bij Kenia speelden Masika Ayub (ex-Lierse) en aanvoerder Victor Wanyama (ex-Beerschot) de hele wedstrijd.

In groep C is Algerije na twee speeldagen met het maximum van de punten al zeker van de achtste finales. Senegal en Kenia tellen drie punten, Tanzania is puntenloos laatste. Op de slotspeeldag staat Kenia tegenover Senegal en neemt Tanzania het op tegen Algerije.