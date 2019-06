“Meghan Markle gedraagt zich als een Kardashian”

Britse presentator Piers Morgan heeft flink uitgehaald naar de vrouw van prins Harry. De presentator vindt dat Meghan zich gedraagt alsof ze een Kardashian is als hij kijkt naar hoe ze met haar vader Thomas Markle om gaat.

In gesprek met de Britse zender LBC wordt Piers Morgan, een bekende Britse journalist en presentator, geconfronteerd met het interview dat hij ooit had met Thomas Markle voor Good Morning Britain. Op de vraag of hij zich schuldig voelt aan het stuklopen van de relatie tussen vader en dochter, is Piers duidelijk. “Ik heb heel veel medelijden met Thomas Markle. Ik had een slechte ervaring met Meghan Markle, daar heb ik het al vaker over gehad.”

„Ik vrees dat je je handen aan haar vol hebt. Ik denk dat ze mensen laat vallen zodra ze iemand ontmoet die in haar ogen belangrijker is.” Piers verduidelijkt dat deze mening op eigen ervaring is gebaseerd. „Ik heb haar nog op de taxi gezet om Harry te ontmoeten en heb sindsdien nooit meer iets van haar gehoord. Ze had iemand gevonden die belangrijker was en dat was het. Weg, knal, verdwenen!”

De presentator vindt bovendien dat de manier waarop ze met haar familie omgaat, tekenend is. „Er zijn heel veel verontrustende signalen”, stelt hij. „Maar ook de verbouwing aan hun woning die zo’n 2,5 miljoen pond kost en betaald wordt door de belastingbetaler. Dat is het gedrag van een Kardashian, niet van iemand die met een lid van de koninklijke familie is getrouwd. Ze moeten goed opletten.”

