Ironische Trump waarschuwt Poetin voor inmenging bij de presidentsverkiezingen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Russisch president Vladimir Poetin vrijdag bij hun ontmoeting in de marge van de G20 in de Japanse stad Osaka gezegd dat hij zich niet mag inlaten met de komende presidentsverkiezingen in zijn land. “Moei je niet met de verkiezingen”, zei Trump ironisch, terwijl hij een waarschuwende vinger opstak. Intussen haalde Poetin hard uit naar het Westen.

Toen Poetin begreep wat Trump hem net had gezegd, moest hij lachen. De Amerikaanse president heeft in het verleden de bewering van de Amerikaanse inlichtingendiensten, die van mening zijn dat Rusland zich mengde in de presidentsverkiezingen van 2016, tegengesproken. In de aanloop naar zijn ontmoeting met Poetin wuifde hij vragen van journalisten of hij de kwestie zou aankaarten weg. “Wat ik tegen hem zeg zijn jullie zaken niet”, zei hij woensdag nog aan journalisten voor zijn vertrek naar de top.

Het is de eerste keer dat de leiders een face-to-facegesprek hebben sinds de top in Helsinki, van juli vorig jaar. Toen kreeg Trump achteraf het verwijt dat zijn toon ten aanzien van Poetin te verzoenend was.

Het is ook de eerste keer dat ze elkaar zien sinds speciaal aanklager Robert Mueller uit zijn onderzoek naar de Russische inmenging bij de verkiezingen concludeerde dat er “vele, systematische pogingen” van de Russen waren. Inmiddels heeft Trump zich ook teruggetrokken uit het nucleaire wapenverdrag voor middellangeafstandsraketten (INF), omdat Rusland het geschonden zou hebben.

Toch prees Trump vrijdag zijn “zeer goede relaties” met Poetin. “We hebben elkaar al lang niet meer gezien”, zei Poetin, die benadrukte dat de regeringen van beide landen in tussentijd “hard” hadden gewerkt.

Kritiek van Poetin

In een interview met Financial Times voor de start van de G20 uitte Poetin nog kritiek op het Westen. Liberalisme noemt hij “verouderd” en hij veroordeelt de westerse landen onder meer voor immigratie. Duitse bondskanselier Angela Merkel kreeg een veeg uit de pan omdat haar beleid toeliet dat zoveel vluchtelingen Duitsland in 2017 binnen konden. En ook over de homorechten in het westen had hij nog iets te zeggen: “Ik heb geen problemen met LGBT-personen,maar sommige dingen lijken ons buitensporig”, zegt hij. “Nu wordt beweerd dat kinderen vijf of zes genderrollen kunnen spelen.”

“Laat iedereen gelukkig zijn”, sluit hij af, “maar dat mag niet de cultuur, tradities en traditionele familiewaarden van de kern van de bevolking overschaduwen.”