Gaan we naar hittegolf of niet? “Het wordt kantje boord”

Door de tropische temperaturen van de voorbije dagen is het misschien moeilijk te geloven, maar op dit moment is er nog geen hittegolf in ons land. En het is niet eens zeker of er één zal komen. “Alles hangt af van vandaag”, zegt David Dehenauw van het KMI.

Er is pas officieel sprake van een hittegolf als de maxima in Ukkel gedurende minstens vijf opeenvolgende dagen tenminste 25 graden halen, waarbij op minstens drie dagen 30 graden gehaald wordt. “Dat zal ten vroegste voor zaterdag zijn”, aldus Dehenauw. “Zaterdag zal het kwik vrij zeker de 30 graden overstijgen. Met terugwerkende kracht kunnen we dan spreken van een hittegolf vanaf vorige zondag.”

Maar vandaag kan het nog “foutlopen”. “Het is kantje boord. De verwachtingen in Ukkel schommelen rond de 25 graden voor vandaag. Als we bijvoorbeeld maar 24,9 halen, dan maakt het niet uit of het zaterdag 30 graden wordt of niet, dan is er geen hittegolf.”

Ten vroegste zaterdag dus… en waarschijnlijk maandag alweer gedaan. “Zondag waarschijnlijk wel nog, maar maandag of dinsdag zullen we de 25 graden niet meer halen. Al blijft het die week wel overwegend droog, met temperaturen die schommelen tussen de 20 en de 25 graden. Een normale week voor de tijd van het jaar”, aldus Dehenauw. “Of er daarna nog een hete periode zit aan te komen, is nu nog te vroeg om te zeggen.”

Langste hittegolf ooit

De kans is dus groot dat we naar een hittegolf “van zondag naar zondag” gaan. Dat is zeker niet de langste hittegolf ooit in ons land. Die van 1947 duurde maar liefst negentien dagen, van 10 tot en met 28 augustus. Vorig jaar werd dat record bijna verbroken, maar omdat het op 28 juli net geen 25 graden werd, werden er twee hittegolven genoteerd. Van 13 tot 27 juli en van 29 juli tot 7 augustus.