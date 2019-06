Valse dokter die vijf familieleden vermoordde na 26 jaar weer op vrije voeten

De Fransman Jean-Claude Romand, de valse dokter die een levenslange gevangenisstraf uitzat voor het vermoorden van vijf familieleden, heeft afgelopen nacht de gevangenis na 26 jaar verlaten. Hij kwam voorwaardelijk vrij en staat onder elektronisch toezicht, heeft zijn advocaat vrijdag meegedeeld.

Het hof van beroep besliste op 25 april dat Romand voorwaardelijk kan vrijkomen. Hij mag wel geen contact hebben met de slachtoffers en de burgerlijke partijen. Ook mag hij niet met de media praten over de misdaden die hij pleegde.

Romand had zijn familie meer dan vijftien jaar lang wijsgemaakt dat hij medische studies volgde en daarna aan de slag was gegaan als onderzoeker bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève. Hij leefde van het spaargeld van familie en vrienden, die hij wijsmaakte dat voor hen te investeren in Zwitserland. Toen zijn fraude aan het licht dreigde te komen vermoordde hij zijn vrouw, twee kinderen en ouders.

Zijn misdaden leverden inspiratie voor verschillende boeken en films. In 2000 kwam het boek L’Adversaire van de Franse auteur Emmanuel Carrère uit, dat gebaseerd was op de zaak. Het boek werd ook verfilmd door Nicola Garcia.