Moeder die haar zoon (16) jarenlang opsloot in het ‘horrorhuis van Zwijndrecht’ krijgt celstraf: “Familie is belangrijk, maar hij hoort daar niet bij”

Zwijndrecht -

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Tamara Van der W. veroordeeld tot vier jaar celstraf wegens de onmenselijke behandeling van haar inmiddels 16 jarige zoon. De vrouw vond de jongen onhandelbaar en hield hem daarom soms tot 20 uur per dag gevangen in zijn kamer. Kris De C., de vader van het slachtoffer, werd veroordeeld tot 30 maanden met uitstel.