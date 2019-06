FBI geeft angstaanjagend afpersingstelefoontje vrij 45 jaar nadat meisje (14) verdween

45 jaar geleden stapte de 14-jarige Margaret Ellen Fox van de bus in het Amerikaanse stadje Mount Holly, maar werd daarna nooit meer terug gezien. Nu vraagt de politie om hulp.

Margaret was op weg naar een interview met een man genaamd John Marshall. Hij ging met haar babbelen over een mogelijke job als babysitter. De man zou haar aan de bushalte oppikken. Ooggetuigen zagen het meisje van de bus stappen op de bewuste ochtend, maar er werd daarna nooit meer iets van haar gehoord of gezien.

De FBI heeft nu, 45 jaar later, een geluidsopname vrijgegeven. Het gaat om een telefoongesprek van zes seconden enkele uren nadat het meisje verdween. Een man zegt Margaret bij hem te hebben en vraagt 10.000 dollar losgeld. “10.000 dollar is misschien veel brood, maar het leven van je dochter is een beboterde topping”, klonk het. De moeder van het meisje vroeg nog: “Wie is dit?”, waarna het gesprek werd stopgezet. De FBI vraagt nu of iemand de man in het gesprek kan identificeren. Er is een beloning tot 25.000 dollar voor wie informatie kan geven die kan leiden tot een arrestatie. De opname werd vrijgegeven omdat de politie eindelijk duidelijkheid wil brengen in de zaak.

Bij de opname werd ook een foto gevoegd van de 14-jarige Margaret en een beeld dat met de computer gegenereerd werd hoe de vrouw er nu zou uitzien. Vandaag zou ze 59 jaar zijn.