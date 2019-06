“Wolven Naya en August hebben welpjes”

Voor het eerst sinds de wolven terug zijn in ons land, zijn er jongen geboren. Want volgens Natuurpunt wijst alles erop dat wolven August en Naya kleintjes hebben gekregen. Hun vermoeden wordt bevestigd door Jan Gouwy van het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek (INBO). Om hoeveel welpen het gaat, is nog niet duidelijk.

Omdat enkel mannetje August nog op de camera’s verschijnt en Naya niet - wolven trekken zich terug als ze jongen krijgen - gaat het INBO ervan uit dat de welpen zijn geboren: “ Ook August komt nog zelden in de uithoeken van zijn territorium. Dat wijst erop dat de wolven zich op een klein deel teruggetrokken hebben en dat er wellicht jongen zijn”, zegt Jan Gouwy van het INBO.

Dat hij tegenwoordig ook met eten in zijn muil rondloopt in plaats van de prooi ter plaatste op te eten, zoals doorgaans gebeurt, zou erop kunnen wijzen dat hij zijn jongen bevoorraadt. Hoeveel dat er nu zijn, is nog niet duidelijk. In het kerngebied waar ze zich bevinden staan geen camera’s en daar zal het INBO ook geen plaatsen om de dieren niet te verstoren, dus het wordt wachten tot moeder Naya met haar welpen rondwandelt. Vermoedelijk is dat in augustus.