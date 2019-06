Het vredesverdrag dat het zaadje plantte voor de wraakgevoelens van Hitler: 100 jaar geleden begon de Tweede Wereldoorlog (echt waar)

Vraagt u zich tijdens de voetbal soms af: Eupen, waarom is dat in godsnaam een Belgische ploeg, dat klinkt toch Duits? Wel, we hebben Eupen-Malmedy exact 100 jaar geleden “gekregen” van Duitsland, bij de ondertekening van de Vrede van Versailles. Een vredesverdrag dat volgens sommige historici het zaadje plantte voor de Tweede Wereldoorlog. “België lobbyde om die ondertekening in Ieper te krijgen”, zegt historicus Pieter Serrien.