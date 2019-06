Leuvense brandweer verdelgt nog meer haarden van processierupsen op Rock Werchter

De ploegen van de Leuvense brandweer hebben in de loop van vrijdagvoormiddag net als donderdag opnieuw enkele haarden van de eikenprocessierups gedetecteerd en vernietigd. In één geval situeerde de haard zich op de festivalweide, in de andere gevallen werden ze op de campings gespot. Dat is vernomen bij een zegsman van de brandweer.